In vista del Natale 90mila euro di buoni spesa dal Comune per le famiglie meno abbienti

Novantamila euro, che potrebbero salire a centomila, di buoni per consentire alle famiglie meno abbienti della città di godersi il Natale. Questa la somma stanziata dall'amministrazione comunale con una variazione di bilancio su richiesta del capogruppo dell'Udc Massimilano Pignoli e l'assessore comunale al Disagio sociale Nicolettaa Di Nisio.

“Non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione perché l’amministrazione ha mostrato e recepito le mie sensibilità sapendo come porti avanti da sempre una attività volta all’aiuto delle persone più in difficoltà”, commenta Pignoli.

“I novantamila euro dovrebbero diventare centomila in quanto il dirigente alle finanze Ruggieri mi ha rassicurato sul fatto che a dicembre si riusciranno a trovare ulteriori 10mila euro. Credo che questa sia la risposta migliore che una amministrazione comunale deve dare nell’imminenza delle festività per essere al fianco di chi oggi ha di meno. Ricordo - aggiunge Pignoli - che in precedenza negli anni scorsi erano stati distribuiti buoni nel periodo covid, ma grazie a fondi governativi”.

“Tutte gli aspetti tecnici e le informazioni sulla distribuzione dei buoni verranno date dal sindaco Masci nel corso di una conferenza stampa ad hoc – annuncia il capogruppo -. Ringrazio per questo il sindaco che con la sua giunta ha mostrato vicinanza ai più deboli. Un centrodestra sociale che dimostra con i fatti di essere al fianco dei meno abbienti e fino a quando avrò il sostegno dei cittadini siederò in consiglio comunale gli ultimi non saranno mai ultimi ma i primi in questa città”.