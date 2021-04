Nas all'obitorio per il degrado, la giunta regionale risponde a Stella (M5S): presto i lavori di ristrutturazione

Entro breve saranno realizzati i lavori di ristrutturazione dell'obitorio dell'ospedale di Pescara.

A farlo sapere è l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, nel rispondere all'interrogazione presentata dalla consigliera regionale del M5S, Barbara Stella.

L'obitorio aveva presentato una condizione di degrado dopo l'ispezione eseguita dai carabinieri del Nas.

I militari dell'Arma riscontrarono diverse criticità e gravi carenze igienico sanitarie e il mancato rispetto puntuale dei protocolli sanitari.

«A mio avviso una risposta vaga, quasi priva di senso», dice la Stella, «che mira a deresponsabilizzare i vertici della Asl stessa da quanto avrebbero in realtà dovuto fare; ossia verificare e intervenire immediatamente nel risolvere le criticità che di volta in volta si presentavano loro e non, come riportato nella risposta alla mia interrogazione, lasciare che le problematiche potessero accumularsi nel tempo, fino al punto di dovere assistere persino a un intervento dei Nas. Ad ogni modo sembrerebbe che, nell’ormai prossima estate, dovrebbero partire i lavori di ristrutturazione dell’obitorio dell'ospedale, restituendo così dignità e valore al nosocomio pescarese, ma soprattutto rispetto per i defunti e per la salute dei lavoratori e dei pazienti. Credo che i cittadini abruzzesi meritino maggiore considerazione e che l’assistenza sanitaria debba essere resa quantomeno a un livello sufficiente, evitando di tralasciare anche le piccole criticità che, nel corso degli anni, potrebbero diventare pericolose disfunzioni del servizio sanitario, come accaduto per l’obitorio di Pescara».