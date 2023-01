Sul futuro delle Naiadi riparte la protesta: sit-in quotidiano dei lavoratori sotto la sede della Regione

Presidio giornaliero, a partire da lunedì 16 gennaio e che andrà avanti fino a quando dalla Regione non arriveranno risposte chiare sul futuro del complesso sportivo Le Naiadi e su quello dei suoi lavoratori.

Ad annunciarlo è la Slc Cgil: ogni giorno dalle 9 alle 13, almeno 10-15 persone saranno in presidio sotto la sede della Regione Abruzzo. I timori del sindacato scaturiscono dal fatto che, scrivono in una nota, in estate scadrà la gestione affidata alla Asd Pretuziana di Teramo e per questo all'ente si chiede di conoscere “quali saranno i prossimi passi”. Sono 10, ricorda la Slc Cgil, i dipendenti delle Naiadi. A quesi si aggiungono una cinquantina di collaboratori e gli oltre 4mila soci “che svolgono attività sportiva nel centro che ospita, tra l'altro, anche le gare casalinghe del Pescara Pallanuoto militane nel campionato nazionale A2 maschile”.

Il sit-in è stato organizzato, si legge ancora, “al fine di sollecitare un'iniziativa pubblica da parte della Regione tesa ad assicurare una prospettiva per il complesso sportivo delle Naiadi”.