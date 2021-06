Sulle Naiadi la Lega attacca il capogruppo di Fi Renzetti: "La struttura va affidata al Comune"

Scoppia la polemica dopo il voto del consiglio comunale del 24 giugno che, con 28 pareri favorevoli su 28 presenti nella seduta straordinaria, ha approvato l'ordine del giorno riguardante il futuro delle Naiadi. I consiglieri e assessori della Lega, infatti, criticano le parole del capogruppo di Forza Italia Renzetti riguardanti proprio l'approvazione della mozione sottoscritta e votata dai consiglieri forzisti.

In particolare, la Lega ribadisce che il concetto prioritario della mozione è l'affidamento al Comune di Pescara, quindi a gestore pubblico, delle Naiadi:

"Si impartiva, infatti, l’indirizzo chiaro e netto al sindaco e alla giunta di istituire sollecitamente uno specifico tavolo di lavoro tra i due Enti interessati per predisporre un progetto di legge regionale e collegate proposte di deliberazione comunale finalizzate al trasferimento, a titolo definitivo o in concessione pluriennale, del complesso sportivo de Le Naiadi dal patrimonio della Regione Abruzzo a quello del Comune di Pescara al termine della stagione sportiva 2021/2022.”

Secondo la Lega, si tratta di concetti lineari e semplici che Renzetti non avrebbe compreso in riferimento alla questione del project financing che secondo Renzetti sarebbe ancora l'unica ipotesi seria e concreta da valutare.

"Non siamo preoccupati minimamente da queste roboanti dichiarazioni, perché da un lato la giunta regionale non potrà mai dichiarare un inesistente interesse pubblico sul project in esame e, dall’altro, il sindaco di Pescara e la giunta non potranno - da persone e amministratori seri quali indubbiamente sono - attivare iniziative incoerenti, anzi contrapposte, con gli indirizzi ricevuti unanimemente dal consiglio comunale."