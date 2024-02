Sì agli interventi di manutenzione de Le Naidi, confermata la gestione della Fira: ingresso gratuito per gli atleti paralimpici

Approvata dalla giunta regionale la delibera per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria di carattere strutturale e funzionale de Le Naiadi. Sarà quindi la Fira (Finanziaria regionale), come già annunciato, a gestire i soli impianti sportivi con lo schema di convenzione che sarebbe già in fase di definizione e che, questa l'altra notizia, garantirà il loro uso "alle sole associazioni sportive dilettantistiche" si legge in una nota diffusa dalla Regione. Nello specifico a quelle del territorio e a quelle accreditate dal Comitato italiano paralimpici e dunque nel registro del Coni: le prime con il pagamento di una tariffa concordata in sede di accordo attuativo e le seconde gratuitamente. Questo, ovviamente, quando la riapertura ci sarà e su questo al momento di tempi certi non ce ne sono sebbene si sia sempre parlato di un'accelerazione per arrivare a far ripartire la struttura quanto prima.

Un centro polifuzionale quelle de Le Naiadi che può far leva su due piscine coperte, una scoperta olimpionica, palestre, campi di calcetto, un parco e un teatro all'aperto e che sarà quindi oggetto di interventi di manutenzione per far sì che torni non solo ad essere riferimento dello sport, ma anche dell'inclusione nel rispetto dei principi, sottolinea l'ente, dell'articolo 8 dello Statuto regionale: promuovere lo sport e i suoi valori educativi come strumenti di sviluppo e di inclusione sociale.

L'obiettivo è quindi quello, sottolinea l'ente dando notizia della delibera, è quello “di riportare all’antico splendore e a disposizione della cittadinanza una struttura storica della città di Pescara, teatro di eventi acquatici di carattere nazionale e internazionale, come i campionati italiani di nuoto e il Trofeo Settecolli”.

“L’iniziativa rivela la grande attenzione di questo governo regionale nei confronti delle persone con disabilità desiderose di misurarsi con lo sport e di fare della propria difficoltà un punto di forza – dichiara con soddisfazione il presidente della Regione Marco Marsilio -. Lo sport paralimpico ha dimostrato il suo valore facendo comprendere quanto sia importante mettere ciascun individuo nelle condizioni di esprimere le proprie potenzialità. In questi cinque anni, abbiamo sostenuto varie iniziative analoghe, tra cui quella dell’Amicacci Giulianova, oggi Amicacci Abruzzo, attraverso un percorso di crescita che ha portato la regione ai vertici sportivi europei e mondiali. Intendiamo proseguire su questa strada valorizzando gli sport paralimpici avvalendoci di una struttura, come le Naiadi, la cui riapertura rappresenta un’impellente necessità sportiva, sanitaria e sociale dove le associazioni paralimpiche entreranno a titolo gratuito”.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per la decisione della giunta della Regione Abruzzo di realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria per il rilancio di questo importante impianto sportivo – aggiunge Luca Pancalli, presidente del comitato italiano paralimpico -. Stiamo infatti parlando di una struttura dove sono state scritte pagine di storia degli sport acquatici di carattere nazionale e internazionale, anche a livello paralimpico. Io stesso ho avuto l'occasione di gareggiare in questa piscina della quale conservo ancora oggi ricordi bellissimi”.

“Questa iniziativa assume ancora più valore se si pensa che nel nostro Paese, specie nel centro e nel sud come ha rilevato un recente studio di Sport e Salute, abbiamo una grave carenza di impianti sportivi. Investire in un simile progetto – conclude - significa investire nel diritto delle persone allo sport quale strumento di benessere, inclusione e integrazione. È questo il primo tassello per una nuova stagione di sport e diritti, in questo territorio e mi auguro nel Paese”.

Un'iniziativa che dunque si dovrebbe concretizzare quando la struttura riaprirà grazie all'affidamento alla Fira e quando quindi si capirà, è facile supporre, anche come funzionerà per i privati.