Riaprono per le festività pasquali i musei e i presidi artistici e culturali del Pescarese, Blasioli (Pd): "Una bella notizia"

Soddisfatto il consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico, in merito alla riapertura di alcuni importanti presidi culturali, artistici e religiosi della provincia di Pescara in occasione delle festività pasquali. Il consigliere, infatti, fa rifeirmento all'estensione degli orari e delle giornate di disponibilità del Museo casa natale di Gabriele d'Annunzio e dell’abbazia di San Clemente a Casauria, oltre all'eremo di Santo Spirito a Majella, parlando di una buona notizia anche dal punto di vista della soddisfazione personale visto l'impegno profuso per ottenere questo risultato, concedendo la possibilità di avere aperti questi importanti luoghi turistici anche e soprattutto nei giorni di festa che rappresentano quelli di maggior affluenza:

"Casa D’Annunzio tornerà ad essere aperta tutti i giorni, compresa la domenica, giornata in cui numerose comitive si recavano proprio in visita a questo monumento nazionale nel corso principale dell'antica città di Pescara. L’abbazia di San Clemente a Casauria, su cui lo scorso anno abbiamo posto attenzione con uno stanziamento di un contributo regionale di € 30.000 che ha consentito la riapertura dell’abbazia fino a dicembre 2021, da ieri ha riaperto al pubblico dal giovedì alla domenica e dovrebbe rimanere fruibile in questa modalità almeno fino a settembre. Anche l'eremo di Santo Spirito a Majella riapre la stagione delle visite a partire dalla domenica di Pasqua (17 Aprile) e Lunedì dell’Angelo (18 Aprile). Non parlo sono delle numerose lettere inviate al ministero della cultura nel corso degli ultimi due anni ma anche dell’incontro che ho avuto a Roma lo scorso 10 marzo con Gianluca Lioni, portavoce del ministro Franceschini, proprio per rappresentare queste criticità e carenze dell’offerta turistico-culturale in Abruzzo, ricevendo massima attenzione sulle vicende dell’abbazia di San Clemente a Casauria e di Casa d’Annunzio."

Queste riaperture, prosegue Blasioli, sono utili per affrontare con maggiore attenzione il periodo pasquale e la prossima stagione estiva, anche se però non occorre abbassare la guardia, rendendo definitive queste situazioni ed anzi ampliando ulteriormente orari e date di apertura in quanto casa D'Annunzio e l'abbazia di San Clemente potrebbero diventare veri e propri poli culturali centrali e aggregativi per il nostro territorio:

Ringrazio il sindaco Biagio Petrilli e la comunità di Castiglione a Casauria che ha fortemente voluto questo risultato, la nuova guida della direzione regionale musei Abruzzo e il ministero della cultura per l’impegno sinergico nel far fronte alle pesanti carenze di organici e nel garantire il mantenimento di adeguati livelli di fruizione del nostro patrimonio culturale abruzzese.

L'abbazia di San Clemente a Casauria sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal giovedì alla domenica. Il Museo Casa natale Gabriele D'Annunzio sarà visitabile, a partire dal 15 Aprile 2022, nei giorni festivi secondo questo calendario: 16 Aprile 2022 (sabato santo ) aperto con orario 9:00-19:30; domenica di Pasqua 17 Aprile 2022 aperto con orario 9:00-19:30; 18 Aprile 2022 (lunedì dell'Angelo ) aperto con orario 9:00-19:30; 25 Aprile 2022 aperto con orario 9:00-19:30; 1° Maggio 2022 aperto con orario 9:00-19:30; 2 Giugno 2022 aperto con orario 9:00-19:30; 15 Agosto 2022 aperto con orario 9:00-19:30.

Nei restanti giorni gli orari saranno i seguenti:

Lunedì chiuso; martedì e giovedì aperto con orario 9:00-13:30; mercoledì aperto con orario 14:00-19:30; venerdì aperto con orario 9:00-19:30; sabato aperto con orario 9:00-19:30; domenica aperto con orario 9:00-19:30. Anche L'eremo di Santo Spirito a Majella riapre la stagione delle visite a partire dalla domenica di Pasqua (17 Aprile) e Lunedì dell’Angelo (18 Aprile) con orario 10:00 – 18:00.