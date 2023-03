Nel centro storico di Pianella spunta il David di Michelangelo: l'amministrazione punta sulla street art per la valorizzazione

Nel cuore del centro storico di Pianella c'è il David di Michelangelo, o meglio una bellissima opera di street art con cui l'artista abruzzese Samuele Romano ne ha riprodotto un magnifico dettaglio.

Ancora una volta a commissionare l'opera è stato il Comune che da diversi anni ha deciso di valorizzare il borgo con dei murales. Prima del David, infatti, sono stati realizzati quello dedicato all’indimenticato ‘Pasqualino’ in via Meridionale, quello promosso in collaborazione con l’Avis in via Cavalieri di Vittorio Veneto, quello con cui si è voluto ricordare Kobe Bryant con il murales realizzato pressi del campo di basket di Cerratina e la ‘Metamorfosi Onirica’ realizzata sulla parete della palestra della scuola.

La richiesta di realizzare il David è stata avanzata, spiega la stessa amministrazione, con l'intento di valorizzare l’antico chiostro di San Domenico oggi sede comunale in Largo Teatro e in uno spazio dove si tengono spesso manifestazioni ed eventi. Proprio recentemente, si ricorda, era stata la locale Pro Loco a ripristinare l’area ed a realizzare un’opera provvisoria in occasione della manifestazione ‘Pianella Borgo DiVino’ Successivamente, anche attraverso al sostegno finanziario ricevuto dalla fondazione Pescarabruzzo per il progetto ‘Arte in Centro’, il Comune ha dapprima esteso la parete per realizzare l’opera e subito dopo affidato Romano il compito di realizzarla.

“In questi anni abbiamo sempre accolto con favore le proposte pervenute per la realizzazione di opere di street art o spesso ci siamo fatti direttamente promotori come ente - spiega l’assessore Sabrina Di Clemente -. Questo sia con l’intento di valorizzare artisticamente importanti spazi della nostra città, sia per il messaggio che può essere trasmesso con queste forme di arte. In questo caso, conclude l’assessore, ci siamo concentrati su uno spazio particolarmente frequentato sia dalla cittadinanza per recarsi negli uffici comunali, sia dai turisti che prendono parte agli eventi che si realizzano in questo bellissimo scorcio del nostro centro storico”.