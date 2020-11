Un murale sulla parete della scuola Foscolo di Pescara dedicato alle donne vittime di violenza

La commissione comunale pari opportunità, presieduta dalla consigliera Maria Luigia Montopolino, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, ha deciso di far realizzare un murale sulla parete della scuola Foscolo in via Einaudi a Pescara, nel quartiere San Donato.

In questo modo, l'amministrazione comunale intende rendere omaggio a tutte le donne vittime di violenza e favorire la riflessione sul tema da parte della comunità pescarese, su una piaga sociale come il femminicidio in tutte le sue forme, considerando tale qualsiasi azione che determini per una donna sofferenza fisica e psicologica.

L’opera sarà curata dal graphic-designer Ottavio Sabatini, artista di Collecorvino che ha aderito all’invito della presidente Montopolino e delle commissarie. Il murale sarà consegnato alla città e alla scuola Foscolo entro la prima metà del mese di dicembre.