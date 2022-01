Viale Marconi, Foschi smentisce: "Nessuna multa elevata ai trasportatori dalla polizia municipale"

Il consigliere comunale Armando Foschi, presidente della commissione sicurezza e mobilità, interviene in una nota per fare un'importante smentita su viale Marconi: "Resto basito nel leggere sui giornali di oggi di multe e sanzioni elevate a danno di trasportatori. La notizia è destituita di qualsiasi fondamento, e invito a capire come quella strada non sia oggetto di “particolari attenzioni” da parte della polizia municipale, come si cerca strumentalmente di far credere. Chi ha diffuso queste false informazioni sa molto bene come stanno le cose; tant’è che l’amministrazione sta ancora lavorando al completamento del progetto che prevede oltretutto, come primo obiettivo, la creazione del nuovo parcheggio da ottanta posti".

Sulla stessa linea anche il consigliere comunale Alessio Di Pasquale: "Ritengo inaccettabile divulgare notizie non veritiere, come quelle che ho letto questa mattina, di sanzioni a carico di autisti. Quelle multe sono una pura invenzione", afferma. Intanto, come già annunciato ieri dallo stesso Di Pasquale, l’amministrazione comunale realizzerà ulteriori 80 nuovi posti auto per la sosta a servizio di residenti, utenti e operatori economici di viale Marconi, che andranno ad aggiungersi a quelli, già attivi o in via di realizzazione, localizzati nel sito ex Di Bartolomeo, in piazza Unione e in via Nazario Sauro. Il parcheggio sorgerà nell’area ex Ricci, dove sorgeva un distributore di carburante, su un terreno compreso tra la stessa viale Marconi e la parallela via dei Peligni, che la proprietà ha messo a disposizione. In questi giorni verranno definiti i contenuti dell’accordo.

Si dà dunque seguito a quanto già annunciato dal sindaco Carlo Masci, ampliando la disponibilità di piazzole di stazionamento a ridosso dell’importante arteria cittadina, che risulteranno quindi molto superiori nel numero rispetto al passato: "Vogliamo vincere la scommessa della sostenibilità ambientale - ha detto il primo cittadino - ma facciamo nostre nel contempo anche le esigenze di chi su viale Marconi vive o lavora. È il senso della visione che ha questa amministrazione, cioè quella di una città meno inquinata e nella quale la cosiddetta transizione ecologica non sia solo l’enunciazione di un principio".