Salgono da 25 euro a 250 euro le multe per rumori e i comportamenti molesti in luoghi pubblici: tolleranza zero dalla giunta Masci

Tolleranza zero della giunta Masci per chi disturba la quiete pubblica ed ha comportamenti molesti nei luoghi pubblici, in particolare nelle piazze e strade della movida. La giunta infatti ha approvato la delibera che porta le sanzioni per chi non rispetta le ordinanze comunali da 25 euro a 250 euro con sanzione massima di 500 euro.

L'obiettivo, come si legge nella delibera, è quello di dare maggiore efficacia alle ordinanze che sono attualmente in vigore per scoraggiare il dilagare di comportamenti che mettono a rischio la sicurezza e soprattutto la vivibilità delle strade e dei luoghi pubblici soprattutto dove si concentrano maggiormente gli afflussi di persone, un chiaro riferimento alla zona della movida ed ai problemi riscontrati per l'ordine pubblico.

"Sussistono episodi di illiceità legati ad attività economiche, da ricondursi alle modalità di svolgimento delle stesse o determinati dagli orari di apertura eccessivamente prolungati, favoriti dall’inadeguatezza delle misure sanzionatorie pecuniarie previste nel caso di inottemperanza a provvedimenti comunali limitativi dell’attività stesso o di applicazione di misure cautelari o sanzioni accessore".

Prosegue dunque il pugno di ferro dell'amministrazione comunale per cercare di regolare e disciplinare la movida. Ricordiamo le polemiche scoppiate qualche settimana fa riguardanti l'applicazione di una norma nazionale, da parte del Comune, segnalata dal prefetto sul divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto e al di fuori delle aree di pertinenza dei locali. I gestori dei locali in particolare della zona di piazza Muzii avevano vibratamente protestato sottolineando come le limitazioni imposte su vari fronti a chi gestisce pubblici esercizi porteranno inevitabilmente alla chiusura delle attività stesse.

LA DELIBERA DI GIUNTA