Piano antidegrado lungo le strade di Pescara: 151 multe in un mese [FOTO]

Sono 151 le sanzioni elevate dal 15 settembre al 15 ottobre per cittadini sorpresi ad abbandonare rifiuti ingombranti in strada senza rispettare le norme comunali. Lo hanno fatto sapere il sindaco Masci assieme agli assessori Sulpizio e Del Trecco, presentando il report dei controlli avviati per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in strada, o il conferimento in modo irregolare rispetto a quanto previsto dalle norme.

L'obiettivo, hanno spiegato gli amministratori, non è quello di sanzionare i cittadini e dunque con uno scopo puramente repressivo, ma cambiare la mentalità degli stessi. Per questo, sono state installate telecamere di sorveglianza di ultima generazione che individuano facilmente targhe delle auto e piccoli dettagli utili:

L’assessore Del Trecco ha commentato:

"Assurdo che i trasgressori continuino ad abbandonare rifiuti di tali dimensioni pur avendo a disposizione un servizio che Ambienta Spa eroga gratuitamente, con la possibilità di concordare telefonicamente il ritiro sotto casa di questi oggetti da dismettere. In ogni caso continueremo a controllare, e nella circostanza abbiamo anche raddoppiato i passaggi delle spazzatrici per la pulizia del fondo stradale e delle aree nei pressi dei contenitori".

Il comandante della polizia municipale Palestini evidenzia anche la presenza di una sorta di mercato illecito dello smaltimento dei rifiuti, con persone che si offrono a pagamento per l'abbandono illecito anche da parte di persone di fuori Pescara. Masci ha aggiunto: