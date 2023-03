Mozione dei consiglieri comunali della Lega per realizzare opere su d'Annunzio e Flaiano

Una mozione per realizzare a Pescara opere su Gabriele d'Annunzio ed Ennio Flaiano.

È quella che hanno presentato i consiglieri comunali della Lega allo scopo di installare statue e panchine raffiguranti il poeta ed eroe di guerra e l'intellettuale e sceneggiatore.

«Ricordare questi personaggi illustri nati a Pescara, che l’hanno resa nota in tutto il mondo, è fonte di orgoglio. La nostra mozione, condivisa anche dall’assessore Carota, non solo caratterizza il territorio con simboli della loro presenza ma può essere uno stimolo per aumentare il turismo culturale nel nostro territorio e quindi la visibilità a livello nazionale», dice il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Vincenzo D'Incecco, «il Comune di Gardone di Riviera per primo aveva già posto sul proprio territorio comunale, precisamente sul lungomare e nel complesso del Vittoriale, opere dello stesso artista Verdi consistenti in panchine bronzee sovrastate dal busto di Gabriele d’Annunzio intento a leggere e inaugurate alla presenza di Giordano Bruno Guerri. Sono certo che l’intero consiglio comunale sosterrà la nostra mozione che comprende anche misure per prevenire possibili atti vandalici o di deturpamento delle opere».