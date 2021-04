Approvata la mozione del M5s sulle comunità energetiche: "Meno smog e bollette più basse"

Approvata all'unanimità dal consiglio comunale la mozione del M5s riguardante l'istituzione, sul territorio comunale di Pescara, delle comunità energetiche. Si tratta di un sistema che prevede la possibilità per famiglie riunite in comnunità energetiche, enti pubblici e imprese di autoconsumare localmente e collettivamente l'energia prodotta da impianti di energia rinnovabile condivisi.

In questo modo, spiegano i consiglieri, sarà possibile avere un risparmio in termini di consumi e una maggiore tutela dell'ambiente con minori emissioni. Il M5s da sempre è impegnato a tutti i livelli istituzionali per promuovere questo tipo di progetto, come spiega il consigliere Di Renzo:

Nella mozione approvata si chiede sia di creare sportelli informativi che consentano ai cittadini di avere le informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo, sia di mettere a disposizione delle comunità energetiche alcuni spazi comunali. Rispettando completamente lo spirito della legge, nella mozione è anche richiesto che i vantaggi siano rivolti soprattutto ai cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica

I consiglieri pentastellati hanno aggiunto che si tratta solo di un primo passo e sicuramente si potrà fare ancora molto per passare ad un sistema decentrato di fornitura dell'energia elettrica più sostenibile e meno impattante, garantendo il massimo impegno nelle commissioni comunali e per informare i cittadini di questa nuova e storica possibilità.