Approvata la mozione per salvare l'area verde in via Di Girolamo, Giampietro (Pd): "Stop alle cementificazioni in zona colli"

L'area verde dell'ex osservatorio avicolo fra via Colle di Mezzo e via Di Girolamo sarà interamente preservata, e non subirà cementificazioni.Il consiglio comunale, nella giornata di ieri 21 novembre, ha infatti approvato con i voti dell'opposizione e di alcuni gruppo di maggioranza, la mozione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro e dai consiglieri di centrosinistra Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli che punta a preservare, ed anzi riqualificare l'area verde di proprietà della Regione Abruzzo. Abbiamo raggiunto Giampietro che ci ha spiegato i dettagli e le motivazioni della mozione:

"Quell'area, di circa un ettaro, è praticamente l'unica zona verde di quell'area dei Colli. Attorno agli anni 2000, grazie ad un accordo di scambio, la proprietà passò dalla Provincia di Pescara alla Regione Abruzzo, in quanto doveva essere interessata dalla realizzazione della nuova sede del consiglio regionale, progetto che però non divenne poi concreto. Negli ultimi 2 anni, da quando si è insediata la maggioranza di centrodestra, abbiamo assistito ad una cementificazione importante in tutta la città e questa ondata di nuove costruzioni va fermata. L'obiettivo della mozione è proprio quello: tutelare questo spazio verde dalla possibilità che venga occupato da nuovi fabbricati del cimitero o per creare il parcheggio del nuovo palasport che sorgerà in via Di Girolamo il cui progetto è proprio in approvazione in questi giorni."

Non solo, spiega Giampietro, una tutela ma anche un possibile potenziamento:

"Quell'area può essere fruita per scopi didattici dalle tante scuole della zona, o ancora utilizzata per creare percorsi sportivi leggeri con idonee attrezzature. Attiviamo dunque un confronto costruttivo con la Regione per uno scambio della proprietà a costo zero, per dare ai cittadini la possibilità di fruire appieno di questo spazio verde". A votare contro la mozione, durante la seduta, il gruppo di Forza Italia.

"Spiace che alcuni partiti di maggioranza, partendo dal partito del sindaco cioè Forza Italia, abbiano provato ad affossare l’approvazione della mozione, il che non stupisce visto l’atteggiamento arrogante e altezzoso nei confronti dei cittadini che stanno cercando di salvaguardare gli ultimi spazi verdi della città. Ma siamo soddisfatti che il resto del consiglio abbia approvato la nostra proposta e ora ci attiveremo perché le proposte vengano attuate al più presto”.