Dopo il successo alle comunali nasce il nuovo movimento "Pettinari per l'Abruzzo"

Nasc ufficialmente il nuovo movimento politico “Pettinari per l’Abruzzo” presentato sabato 22 giugno dal presidente Domenico Pettinari. A seguito dell’ottimo risultato ottenuto dalla formazione civica “Pettinari Sindaco” che ha superato il 13%, unico caso nella storia di Pescara per una forza civica, nasce questa nuova forza politica con l'organigramma già strutturato e che vedrà altre adesioni nelle prossime settimane. I soci fondatori sono Domenico Pettinari, Claudia Brancato, Giovanni D’Andrea, e Fabio Di Remigio.

Coordinatori dell’area Montesilvano - Città Sant’Angelo saranno Donato Spagnoli, Michele Cavaliere e Ilenia di Martino, coordinatore dell’area di Spoltore sarà Ivo Marrone e coordinatore delle aree interne della provincia sarà Tiziano Massimi . Sono stati nominati anche due responsabili di dipartimento nelle figure di Caterina Artese per il dipartimento ambiente e di Luigi Laguardia per il dipartimento sanità. I neoletti consiglieri comunali della lista "Pettinari Sindaco" Massimiliano Di Pillo e Stefania D’Amico entreranno a far parte del direttivo assieme ai coordinatori. Il dipartimento giovanile che sarà rappresentato dal giovanissimo Gabriele Di Donna e dal giovane Alessandro Spada . Pettinari ha dichiarato:

"Ci siamo immediatamente organizzati per proiettarci verso le sfide future che saranno quelle della Grande Pescara e non solo. Stiamo ricevendo tante adesioni da parte di gruppi e di liste civiche della nostra provincia, abbiamo ricevuto anche due adesione da parte di associazioni con sede in comuni di altre province abruzzesi. Il Movimento, infatti, vuole rappresentare un contenitore di idee e soprattutto di realtà civiche e associazionistiche che possano esprimere una classe dirigente fatta di competenze e professionalità di alto livello al fine di dare piena attuazione alla carta costituzionale. Il nostro obiettivo è raccogliere le istanze dei cittadini e avanzare proposte per migliorare la vita dei nostri conterranei faremo battaglie anche dure per tutelare gli interessi della collettività e soprattutto per rilanciare le tante piccole e medie imprese che soffrono una crisi senza precedenti . Le nostre battaglie metteranno al centro la persona con una attenzione particolare verso gli anziani, i minori e i disabili."