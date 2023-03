Il presidente Petrelli sulla movida in città: "L'obiettivo è spostarla lontano dalle zone residenziali: pronto a lanciare un'idea concreta"

Sul tema movida l'amministrazione ha le idee chiare. La volontà è quella “di guardare oltre e iniziare a pensare a uno sviluppo della movida in zone lontane dai centri residenziali, come il lungofiume o le aree golenali dove i ragazzi potrebbero vivere con serenità il proprio dopocena, mentre in piazza Muzii dovremmo pensare allo sviluppo di ristoranti e bistrot, dunque a una vocazione diversa. Su tale tema proporrò alla maggioranza l’apertura di un confronto per lanciare anche un’idea concreta per la città”.

A dichiararlo è il presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli a margine della seduta tenutasi per fare il punto con l'assessore comunale Isabella Del Trecco sul piano di risanamento acustico e la movida in zona Muzii. Se su questo i due hanno dato ampie rassicurazioni agli esercenti sebbene sul tema lo scontro sia aspro, la commissione è stata utile anche a dare ulteriori chiarimenti sull'ordinanza attualmente in vigore per la zona di Pescara Vecchia con cui si intende ridurre, anche in questo caso, il rumore antropico.

“Nel centro storico c’è una situazione diversa rispetto a quella di piazza Muzii, i residenti si sono rivolti all’Arta per far fare i controlli e l’Arta ha riscontrato nelle ore notturne un superamento costante della soglia del rumore, oltre i 70 decibel, al pari di una zona industriale – spiega Petrelli. È stata emessa una ordinanza sindacale, che peraltro decadrà a distanza di quindici giorni se la criticità sarà rientrata, che però non ha spento i locali della zona, che possono continuare a fare musica all’interno delle strutture, a porte chiuse, sino a mezzanotte, ricordando semplicemente ciò che già prevede la legge nazionale in merito alla somministrazione di alcol ai tavoli all’aperto. Siamo certi – conclude - che anche con l’arrivo della bella stagione molte problematiche si risolveranno”.