Movida, installato il bagno chimico in via Largo dei Frentani a Pescara Vecchia, la consigliera Zamparelli: “Un segno di civiltà” [VIDEO-FOTO]

Ad avanzare la richiesta erano stati residenti ed esercenti e a promettere che sarebbe stato installato un bagno chimico nella zona era stata la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Zaira Zamparelli. Da oggi quel bagno chimico in via Largo dei Frentani c'è ed è una prima risposta ai cittadini e i titolari delle attività che lamentano il degrado in quel tratto di Pescara Vecchia.

In troppi dopo le serate di movida, spiega la consigliera, avevano preso quell'insenatura creatasi tra le abitazioni per una sorta di bagno all'aperto e l'odore dell'urina è insopportabile nonostante sottolinea, la pulizia di Ambiente sia sempre assicurata. “Si sa che alcuni odori è difficilissimo debellarli – dice a IlPescara – per cui abbiamo subito iniziato l'iter per arrivare ad installare un bagno chimico che abbiamo voluto fosse in legno. Una sorta di casetta che non andasse ad impattare eccessivamente con quella che è una zona di pregio e antica”.

Il suo auspicio è che a fare il resto sia la civiltà di chi la sera esce a divertirsi e quindi che il bagno non solo venga utilizzato, ma anche che non vandalizzato. Da parte sua la Sebac che si è occupata di installarlo assicurerà così come da contratto, spiega ancora Zamparelli, la pulizia dello stesso per due volte a settimana così come il lavoro degli operatori di Ambiente proseguirà per tenere nel decoro la zona. Operatori che, come si può vedere dal video, hanno provveduto alla pulizia anche prima dell'installazione.

“Ho seguito la vicenda personalmente perché credo sia importante dare risposte ai cittadini e al degrado. Tutto è iniziato un anno fa quando avevamo fatto mettere già i bagni chimici sotto i bagni borbonici. Si tratta di un intervento di completamento perché crediamo che in una città debbano esserci: è un segno di civiltà”, conclude.