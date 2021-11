Una mostra e un convegno della commissione pari opportunità per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Sono due le iniziative organizzate dalla commissione comunale pari opportunità presieduta da Maria Luigia Montopolino, per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne in programma il prossimo 25 novembre. Si tratta di "Guardare oltre" e "Diciamo basta" ovvero rispettivamente un convegno e una mostra fotografica. Il convegno si terrà dalle 10 nella sala consiliare del Comune così' come la mostra che sarà allestita e fruibile fino al 20 dicembre con gli scatti di Michela Medda sull’universo femminile guardato da diverse angolazioni: sociale, giudiziaria, medica, assistenziale. Per l’occasione il vice sindaco e assessore alle politiche energetiche Gianni Santilli ha disposto che la torre civica venga illuminata di rosso.

Interverranno fra gli altri il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il questore Luigi Liguori, la presidente Montopolino, gli assessore Nicoletta Di Nisio, Adelchi Sulpizio, ed ancora Doriana Gagliardone (Centro antiviolenza Ananke), Cinzia Carchesio (Centro Itinere Cam Pescara), Gennaro Capasso (dirigente Sezione anticrimine questura di Pescara), Emanuela Carlitti (psicoterapeuta Associazione Aspic Pescara), Federica Vellante (psichiatra dirigente medico Asl 2 Abruzzo). Testimonianze di Anna Di Paolantonio e Tiziana Di Ruscio. Conduce e modera Grazia Di Dio.