A Moscufo lavori di efficientamento energetico nelle scuole per 500 mila euro

Al via a Moscufo importanti lavori di efficientamento energetico per le scuole. Lo ha fatto sapere il sindaco Claudio De Collibus assieme al vicesindaco Emanuele Faieta che ha la delega all'efficientamento energetico. L'importo speso è di 500 mila euro tramite l'aggiudicazione della procedura “Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica” del bando React Eu. Il primo cittadino:

“In quest’ultimo anno il nostro territorio è disseminato di numerosi interventi che vanno dalla riqualificazione urbana alla ristrutturazione delle strade fino alla regimentazione idraulica. L’avvio di quest’ultima iniziativa è molto importante perché prevede l’efficientamento e l’ammodernamento degli impianti di riscaldamento esistenti oltre che l’installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le nostre scuole, un lavoro possibile solo grazie alla capacità di programmazione della nostra amministrazione e alla competenza dei nostri dipendenti che con un approccio meticoloso ci hanno consentito l’aggiudicazione del finanziamento e la possibilità di avviare le opere”.

Alla fine dei lavori verranno consegnate tre scuole performanti e ad alta efficienza energetica spiega Faieta:

“Il miglioramento e l’efficienza delle nostre scuole rappresenta una delle priorità di questa amministrazione, come dimostrato negli scorsi anni con interventi sugli isolamenti delle strutture e la ventilazione meccanica controllata nella scuola dell’infanzia. Per questo motivo stiamo continuando a lavorare per migliorare la qualità dei nostri plessi scolastici, al fine di favorire non solo un minor consumo di energia e una sensibile riduzione della spesa ma anche un maggior comfort per coloro che quotidianamente vivono quegli spazi come studenti e docenti”.