A Moscufo l'amministrazione comunale annuncia battaglia contro l'antenna 5g: "Pronta una raccolta firme"

L'amministrazione comunale di Moscufo dice no all'installazione di un'antenna 5G in contrada Astignano, ed avvia una raccolta firme fra i cittadini. Il Comune, infatti, ha spiegato:

"A seguito a richiesta da parte del gestore Iliad di installare un'antenna 5G in contrada Astignano, nonostante le leggi statali permettano il loro inserimento a prescindere dalla classificazione urbanistica del terreno, semplificando le procedure di autorizzazione dei ripetitori il Comune di Moscufo, strettamente legato al suo territorio, si trova in una condizione di mera accettazione della procedura, già approvata dagli organi regionali e di controllo.

Abbiamo contattato dei legali che stanno valutando la possibilità di bloccare l'installazione."

L'ente ha concluso:

"Stiamo predisponendo delle raccolte firme (una di queste è disponibile nel Garden Bar in piazza Garibaldi) per mobilitare la popolazione e a breve ne saranno a disposizione altre. Se questa installazione dovesse avvenire, sarà nostro compito avvertire Arta Abruzzo per la misurazione dei livelli di esposizione."