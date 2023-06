Morto Silvio Berlusconi, il cordoglio della politica abruzzese

La morte del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha ovviamente destato forte commozione tra i politici abruzzesi di centrodestra. Il coordinatore regionale di FI Nazario Pagano parla di "una notizia tristissima che non avrei mai voluto apprendere perché la sua assenza lascia un vuoto incolmabile. Alla famiglia, a tutti coloro che gli sono stati accanto fino all’ultimo, esprimo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza. Serberò per sempre dentro di me il ricordo di un uomo buono e generoso, di un politico appassionato, intelligente, acuto, visionario, moderno e coraggioso. Silvio Berlusconi è la storia dell’Italia, con lui si chiude un’era. Alla nostra grande comunità di Fi un abbraccio sincero e commosso".

Per il governatore Marco Marsilio "con Silvio Berlusconi scompare uno statista e un imprenditore che ha saputo guidare l'Italia, unendo l'intero centrodestra e tracciando un percorso che ancora oggi vede, con Giorgia Meloni a capo del Governo, unità di intenti. Gli abruzzesi hanno avuto modo di conoscerlo soprattutto in occasione del terremoto dell'Aquila, quando, con Bertolaso a capo della Protezione civile, ha saputo attuare una linea di interventi che ha impedito che il capoluogo della nostra regione divenisse una città fantasma. Oggi esprimo il cordoglio a nome personale e dell'intera giunta regionale per la sua scomparsa".

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha appreso del decesso dell'ex premier direttamente da Israele, dove si trova da ieri per partecipare all'Ajc (American Jewish Committee) Global Forum: "Sono profondamente colpito da questa notizia, che mai avrei voluto sentire. Berlusconi ha fatto parte della mia vita negli ultimi trent'anni, le sue parole, le sue azioni, la sua capacità di coinvolgere e di far sognare le persone, il suo essere visionario, il più grande visionario, sono stati per me un faro che ho sempre cercato di seguire nel mio percorso politico. Non ho nessun remora nel dire che la commozione che mi ha pervaso ha spezzato il mio respiro e ha riempito di lacrime il mio viso, come se avessi perso un parente strettissimo".

Poi Masci aggiunge: "I miei pensieri sono pieni di ricordi vissuti con lui, ho iniziato a fare politica con lui per la passione che ha saputo trasmettermi con le sue battaglie di libertà, continuerò in quel solco onorando la sua memoria. Lo ringrazierò sempre per quello che mi ha insegnato in politica e nella vita. Gli sarò sempre riconoscente perché in ogni occasione mi ha dato fiducia e sostenuto con tutta la sua forza, e ha sempre voluto bene a Pescara. Con lui finisce un pezzo di storia dell'Italia, dell'Europa e del mondo, ma le sue idee, la sua tenacia, la sua voglia di Libertà e il suo amore per l'Italia continueranno a essere la stella cometa dei tantissimi che l'hanno amato e seguito in questi anni in cui è stato protagonista assoluto della scena mondiale".

Da oggi, conclude Masci, Berlusconi "è nella storia del mondo, insieme ai più grandi di sempre. Pregherò per lui da Gerusalemme. Mi stringo attorno alla famiglia in un doloroso abbraccio. Ciao presidente, ciao Silvio, che il tuo percorso verso l'eternità sia quello che meriti, quello di un uomo che ha cambiato il corso della Storia. Che la terra ti sia lieve".