Quella volta di Berlusconi all'aeroporto d'Abruzzo. E a Sulmona una messa in suo suffragio

Tra le tante volte che Silvio Berlusconi è stato a Pescara non si può non menzionare quando fece tappa all'aereoporto d'Abruzzo nel dicembre 2009 durante la campagna elettorale di Gianni Chiodi per le elezioni regionali. In quell'occasione fu accolto dalla sua amica Paola Pelino, imprenditrice sulmonese che è stata per tre volte parlamentare con Forza Italia.

E, proprio su iniziativa della Pelino, Sulmona ricorderà l'ex premier nel giorno del lutto nazionale. Sarà officiata mercoledì 14 giugno alle ore 18.30, nella chiesa di Santa Maria della Tomba, una messa in suffragio del leader di Forza Italia, scomparso ieri a 86 anni.

"In concomitanza con le esequie ho deciso di promuovere questo momento di ricordo e di suffragio per quanti non potranno recarsi a Milano", fa sapere la Pelino, che - come detto - ha condiviso l'intero percorso politico e istituzionale con Berlusconi come parlamentare del partito per tre legislature. "Anche Sulmona si unisce al lutto nazionale. È il minimo che io possa fare per ricordare una figura importante per me, ma anche per tutti gli italiani", conclude Pelino.