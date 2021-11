Il cordoglio del sindaco Masci per la scomparsa di Mario Sirola Diracca: "Pescara era la sua seconda casa"

È morto all'età di 87 anni Mario Sirola Diracca, esule fiumano e presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Sempre in prima fila per ricordare il dramma dell'esilio dalmata e istriano, era molto legato alla città di Pescara come ricorda il sindaco Carlo Masci che, appresa la notizia della sua scomparsa, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia:

"È con profondo dolore che apprendo della scomparsa del caro Mario Sirola Diracca, esule fiumano e presidente che aveva trovato nella nostra città la sua nuova piccola patria. Nel ricordo di Mario, promotore instancabile della memoria dell’esodo e voce appassionata delle vicende della sponda orientale dell’Adriatico, dove era rimasto il suo cuore. Un uomo generoso che amava profondamente l’Italia, orgoglioso della propria cultura e della propria identità, un cittadino esemplare" I funerali si terranno a Città Sant'Angelo alle ore 15 martedì 23 novembre nella collegiata di San Michele.