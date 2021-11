Sospiri sulla scomparsa di Mario Sirola Diracca: "Una ferita per l’intera comunità degli esuli fiumani"

Il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, commenta la morte di Mario Sirola Diracca, per anni presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia: “La sua scomparsa rappresenta una ferita per l’intera comunità degli esuli fiumani, dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e per gli stessi abruzzesi che, attraverso la sua voce, hanno potuto conoscere la verità su una fetta di storia nazionale per troppi anni volutamente e colpevolmente ignorata. Personalmente perdo un amico, un prezioso interlocutore, un uomo che amava il confronto, il dialogo, la convivialità, un amico di famiglia, un testimone di un passato recente di cui custodirò sempre la memoria, ricordando l’innata ironia e la capacità della narrazione”.

Per Sospiri, Mario Sirola Diracca “è stato e sempre resterà un testimone consapevole, lucido, fondamentale di un tratto della storia italiana. Grazie alla sua esperienza diretta, centinaia di ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere la verità sull’esperienza fiumana, sulla vicenda dannunziana, e soprattutto sulla tragedia delle Foibe e dell’esilio, un’occasione che fu dirimente per la sua famiglia, con il padre, legionario dannunziano, che scelse l’Abruzzo come sua nuova ‘casa’ proprio per il legame con il Vate. Di Mario ricorderemo sempre i racconti, mai di parte, mai campanilistici, pronto a riconoscere pregi e difetti di un periodo storico che comunque ha segnato la sua infanzia e la sua adolescenza, una capacità di oggettività che gli ha permesso di colloquiare con ogni istituzione, di qualunque colore politico essa fosse, perché ciò che gli premeva, ciò che gli interessava, non era il pietismo, o la piaggeria, ma il riconoscimento di una verità storica”.