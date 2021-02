Gianni Melilla

Morto Franco Marini, Melilla: "Con lui i ricordi sono tanti e tutti belli"

L'ex parlamentare ed ex consigliere regionale interviene su Facebook per commemorare l'ex presidente del Senato, morto all'età di 87 anni per complicazioni da Covid: "Con lui ho avuto un'amicizia personale lunga iniziata nel sindacato e consolidatasi in politica"