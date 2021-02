Masci saluta Franco Marini: "Un protagonista della nostra storia sindacale e politica"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha diffuso una nota sulla scomparsa dell'ex presidente del Senato Franco Marini, avvenuta all'età di 87 anni per complicazioni da Covid 19. Marini era fieramente di origini abruzzesi. Ecco le parole del primo cittadino:

"Con Franco Marini se ne va un protagonista della nostra storia sindacale e politica che ha segnato la vita sociale dell’Abruzzo e dell’Italia. Dell’uomo ricordiamo la caparbietà e il carattere di abruzzese che ne facevano un interlocutore deciso ma di assoluto buon senso, lucido nelle strategie e determinato negli obiettivi. Nella sua attività sindacale seppe dare un’impronta alle lotte di rivendicazione senza mai cadere nella trappola dell’estremismo e dei progetti irrealizzabili".

Per Masci, Franco Marini "ha saputo trasferire nell’agone politico una riconosciuta capacità nella mediazione, con un centrismo che era equidistanza ma non neutralità, perché a Marini non è mai mancato il coraggio di schierarsi dalla parte delle idee e dei percorsi per realizzarle. Non è stato a caso che, seconda carica dello Stato alla guida del Senato, venne indicato come candidato autorevole alla presidenza della Repubblica".

Marini sfiorò appena l’elezione "per le alchimie della politica che gli fecero mancare un ristretto pugno di voti. Sarebbe stato il primo abruzzese al Quirinale. Si dedicò quindi all’impegno istituzionale della memoria storica nazionale, con lo stesso entusiasmo che dedicava alla cose in cui credeva. Sarà ricordato come uno dei grandi abruzzesi", conclude il sindaco.