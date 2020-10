Franco Crisante, Pignoli: “Se ne va un punto di riferimento dell’imprenditoria pescarese”

Sta destando grande commozione in città la morte di Franco Crisante. Per Pignoli “se ne va un punto di riferimento dell’imprenditoria pescarese”. Il capogruppo comunale dell'Udc, commentando la scomparsa del titolare de 'La Terrazza Verde', parla di "un uomo che con il suo ristorante ha rappresentato la pescaresità al 100% perché ognuno di noi ha pranzato o cenato lì almeno una volta".

“Franco Crisante, figlio di questa città - aggiunge Pignoli - fu anche premiato con un riconoscimento qualche anno fa da parte dell’amministrazione Alessandrini proprio a dimostrazione del grande contributo dato con la sua attività alla nostra città. In questa giornata triste il cordoglio mio e dell’Udc va alla famiglia Crisante per la perdita di Franco che lascia un vuoto incolmabile nella nostra città”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il capogruppo dell’Udc, il ristorante 'La Terrazza Verde' ha "rappresentato uno dei luoghi indentitari della nostra città" ed è "un simbolo di Pescara che resterà nel ricordo di Franco e grazie al lavoro che proseguirà nel locale di Pescara Colli, a cui mi legano grandi ricordi come la festa per il primo compleanno di mio figlio”.