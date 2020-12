Morto Fra’ Vincenzo, Melilla: «Ha sempre predicato "Pace e Bene"»

La morte di Fra' Vincenzo D'Elpidio ha colpito molto Gianni Melilla. L'ex parlamentare ha infatti voluto ricordare su Facebook l'insegnamento dello storico cappuccino della basilica della Madonna dei sette dolori, deceduto all'età di 103 anni:

«Ci ha lasciati Fra' Vincenzo, ha sempre predicato “Pace e Bene” - scrive Melilla in un post pubblicato sul suo profilo - Sono vicino al dolore della comunità francescana dei Colli».

E in effetti Fra' Vincenzo era un vero e proprio punto di riferimento per i fedeli dei Colli. Ma non solo per loro. Un messaggio di condoglianze giunge anche dal consigliere comunale del Pd Francesco Pagnanelli, che saluta così il prelato: «Addio Fra’ Vincenzo e grazie di tutto». I funerali di fra' Vincenzo si terranno giovedì 17 dicembre alle ore 11 nel piazzale interno del convento dei frati minori cappuccini, in largo Madonna.