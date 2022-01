Morto David Sassoli, Torto (M5S): "Grande perdita per il paese e le istituzioni europee"

Anche l'abruzzese Daniela Torto, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, piange il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, morto questa notte all'età di 65 anni. Ecco cosa scrive Torto in una nota: "Il suo volto è entrato nelle case di tutti gli italiani quando era alla conduzione del Tg1. Un uomo gentile, grande professionista, ha dedicato la sua vita alla politica e al progetto europeo, di cui è stato fervente sostenitore. Ci lascia il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, una grande perdita per il nostro Paese, per le istituzioni europee e per la politica intera. Il suo esempio continuerà ad essere un riferimento per tutti noi. Un abbraccio alla famiglia".

Il cordoglio da parte del mondo della politica è, ovviamente, unanime: "Grande italiano a servizio delle istituzioni europee, ha rappresentato l'Italia al meglio con principi, teoria e pratica. Ha cambiato la storia dell'Europa", dice il segretario del Pd, Enrico Letta. E Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, definisce Sassoli "un uomo appassionato, europeista convinto, servitore delle istituzioni". Per il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è "una perdita per tutti". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia lo ricorda invece come "una gran brava persona, avversario leale, uomo onesto".

Il premier Mario Draghi parla di un "uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato", indicando David Sassoli come "simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese europeo, prova della sua passione civile e capacità di ascolto, del suo impegno costante al servizio dei cittadini. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, ai figli e ai suoi cari, le condoglianze mie e del Governo", conclude Draghi.

Per il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, con la scomparsa di Sassoli "se ne va un grande Presidente, sia sotto il profilo politico che umano". Infine Matteo Salvini, segretario della Lega, rivolge "una preghiera per David Sassoli".