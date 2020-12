Sospiri piange la morte di Arturo Diaconale: "Una voce che mancherà, la sua", dice il presidente del consiglio regionale, che commenta la scomparsa del giornalista abruzzese sottolineando che "mancherà la sua lucida analisi ad accompagnare i cambiamenti temporali che il nostro Paese continua a vivere".

“Dalla politica allo sport, dalla tutela dell’ambiente al giornalismo: non c’era argomento che non potevi affrontare con Arturo Diaconale, non c’era tema della vita quotidiana che lo lasciasse indifferente, non c’era settore in cui non ha portato il suo inestimabile contributo di conoscenza, competenza e capacità”, scrive Sospiri in una nota. "Quello dell’Abruzzo è un dolore profondo nel porgere il suo saluto a un grande abruzzese".