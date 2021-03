Morto Antonio De Fabritiis, il cordoglio della consigliera regionale Marcozzi

Anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione ha voluto esprimere il suo rammarico per la scomparsa del consigliere del Cram ed ex presidente dell’Inps di Pescara: "È una notizia molto triste per l'Abruzzo"

Anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Sara Marcozzi, ha voluto manifestare il suo rammarico per la scomparsa del consigliere del Cram ed ex presidente dell’Inps di Pescara Antonio De Fabritiis.

Ecco le parole della consigliera regionale: "La scomparsa di Antonio De Fabritiis è una notizia molto triste per l'Abruzzo, che perde uno dei suoi punti di riferimento all'estero. Chi è abruzzese lo è in qualunque parte del mondo stia trascorrendo la sua vita, e ne ho avuto la prova tangibile in questi ultimi due anni anche grazie all'esperienza all'interno del Cram, il consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo, di cui De Fabritiis era consigliere. Voglio esprimere tutto il mio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore".