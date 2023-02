Tragedia in A14: Salvini è pronto a convocare Abruzzo, Marche e società Autostrade

Dopo le vittime registrate nelle ultime ore lungo l'A14 e le denunce degli amministratori locali, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini "sta lavorando a un tavolo di coordinamento al Mit per coinvolgere i presidenti di Abruzzo e Marche, Aspi, prefetti e Anas con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dell’arteria e conciliare circolazione e lavori". Lo riferiscono fonti del ministero. Ieri mattina, sul tratto dell'autostrada tra Abruzzo e Marche, più precisamente a Grottammare, in un punto in cui c'era un cantiere hanno perso la vita il tennista paralimpico Andrea Silvestrone, 51 anni, di Montesilvano, e i suoi due figli di 8 e 14 anni. Un terzo figlio, 12enne, è rimasto gravemente ferito e ora è ricoverato in rianimazione al pediatrico Salesi di Ancona.

Intanto un "esposto-denuncia" verrà presentato in settimana alla procura di Fermo "sulla gravissima e inaccettabile situazione in cui versano i cantieri aperti sull'A14 nel tratto tra Pedaso e Grottammare". Lo annuncia il consigliere regionale Pd Marche Fabrizio Cesetti. L'uomo, avvocato, ritiene che la società Autostrade debba chiarire il proprio operato alla magistratura: "A questo punto, di fronte all'ennesima tragedia, non sono più sufficienti interrogazioni e mozioni che pure ho continuato a presentare in consiglio regionale negli ultimi due anni e mezzo", attacca Cesetti, che si recherà alla procura di Fermo per depositare un esposto-denuncia proprio in qualità di consigliere regionale.