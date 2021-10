Melilla piange Adelchi De Collibus: "Era colto e gentile"

Anche Gianni Melilla, ex consigliere comunale, piange la scomparsa di Adelchi De Collibus, sindacalista e assessore alla cultura nella prima giunta D'Alfonso, che se n'è andato a 77 anni dopo una lunga malattia: "Lo conobbi negli anni '70, quando era un giovane dirigente dell’Arci di Pescara, apprezzandone subito le qualità personali e culturali - scrive Melilla - Era allora anche un appassionato militante del Pci, colto e gentile. Per tanti anni abbiamo condiviso un’intensa attività sindacale alla Cgil abruzzese. Fummo insieme anche al Comune di Pescara negli anni in cui fu un valido e capace assessore alla cultura. Sono vicino al dolore della sua famiglia e delle tante compagne e compagni di Pescara che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene".

L'ex presidente del consiglio comunale Francesco Pagnanelli, invece, definisce De Collibus "un uomo di immensa cultura, un vero uomo di sinistra dai forti ideali di uguaglianza e giustizia sociale. Per me un amico, sempre pronto a consigliarmi nell’agire politico. La sinistra pescarese perde un suo punto di riferimento. Ci mancherai, compagno Adelchi".