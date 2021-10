Morto Adelchi De Collibus, Giampietro: "Ci ha insegnato la gentilezza nella passione civile"

Il consigliere comunale del Partito Democratico Piero Giampietro ha voluto ricordare su Facebook l'ex assessore alla cultura Adelchi De Collibus, morto oggi all'età di 77 anni. Queste le parole di Giampietro: "Ciao Adelchi De Collibus, e grazie per averci insegnato la gentilezza nella passione civile. Noi cresciuti nella Sinistra Giovanile ti dobbiamo davvero tanto".

Per il consigliere regionale Dem Antonio Blasioli, invece, De Collibus ha speso "bene" la sua vita "tra sindacato e politica comunale. Calmo e riflessivo ma fortemente idealista, così ti ho conosciuto in Comune in una delle giunte più capaci del nostro Comune. Ricorderò sempre quel tuo invito ai giovani, sempre attuale: “Fate politica e siate curiosi”. Grazie per tutto. Un abbraccio alla famiglia".