Morto Adelchi De Collibus, D'Alfonso: "Avremo bisogno di ricordare spesso il suo stile di vita"

Non poteva mancare il ricordo del senatore ed ex sindaco di Pescara, che volle De Collibus come assessore nella prima delle due giunte da lui guidate

Non poteva mancare il ricordo di Adelchi De Collibus da parte di Luciano D'Alfonso, che lo volle assessore nella prima delle due giunte da lui guidate come sindaco. Ecco cosa ha scritto il senatore su Facebook: "Nei 60 mesi vissuti insieme per il governo della città di Pescara, Adelchi ha donato ogni giorno la sua pienezza sociale e la sua solidità conoscitiva che ci hanno permesso di collocare idoneamente le priorità da soddisfare e gli obiettivi da realizzare, spiegandoci sempre che la vita vale più della politica. Le parole di Adelchi avevano sempre la stessa ambizione di facilitare e fertilizzare il dialogo, la conoscenza mai ornamentale delle ragioni degli altri".

Poi D'Alfonso aggiunge: "Avendo avuto la fortuna di frequentare Adelchi anche nel tempo libero e liberato dai doveri della vita quotidiana, mi sento il diritto di descriverlo come un naturale San Giovanni, come si usa dire nell’Abruzzo interno, nei fatti affidatario di questioni difficili da riordinare e conflitti personali da pacificare. Adelchi è stato e rimane un generoso esigentissimo nell’ascolto di tutti, capace di produrre fermezza intransigente, senza rinunciare mai alla sua educazione, attivissimo nel dare le giuste proporzioni ad ogni questione posta in evidenza, con l’obiettivo resistente di comporre i punti di vista in campo, con la forza del ragionamento progressivo".

D'Alfonso conclude affermando che "avremo bisogno di ricordare spesso lo stile di vita di Adelchi, poiché il solo ricollocarlo nella memoria di tutti noi ci aiuterà a stare meglio, a coltivare la misurazione delle ragioni degli altri". L'ex governatore manda infine "una grande stretta di mano ad Adelchi, alla sua bella famiglia, alla straordinaria comunità di amici e di compagni di impegno sociale e sindacale".