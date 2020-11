D'Incecco su Maradona: "Il suo stile di vita deve essere un monito negativo per tutti"

Il capogruppo della Lega al consiglio comunale di Pescara, Vincenzo D'Incecco, ricorda Diego Armando Maradona, il grande campione argentino morto improvvisamente ieri pomeriggio all'età di 60 anni.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, D'Incecco riconosce l'immenso talento del Pibe de Oro, definendolo "il più grande calciatore di tutti i tempi", ma ricorda anche che Maradona è stato "un esempio nello sport... non altrettanto nella vita! Non smetterò mai di vedere le sue giocate e godere della sua classe, così come non smetterò mai di ripetere che il suo stile di vita deve essere un monito negativo per tutti, soprattutto per i giovani! Rip".