Morta Lidia Menapace, Di Iacovo: "Fu sempre dalla parte degli ultimi"

Il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Di Iacovo ricorda su Facebook la storica partigiana, pacifista e antimilitarista Lidia Menapace che ci ha lasciato oggi per complicazioni da Coronavirus. Ecco le parole dell'ex assessore alla cultura:

"Femminista sempre dalla parte degli ultimi, fu soprannominata 'l’Anticipatrice' perché in prima linea nell’immaginare il nuovo".

Di Iacovo cita anche una famosa frase della Menapace, che - lo ricordiamo - è morta all'età di 96 anni: “Sono ex professoressa ed ex tante altre cose ma non ex partigiana, perchè essere partigiane e partigiani è una scelta di vita”.