Pescara, Spoltore e Montesilvano diventeranno zona arancione "morbida": Marsilio prepara l'ordinanza

Ad anticipare l'imminente provvedimento del presidente della giunta regionale abruzzese è Antonio Luciani, sindaco di Francavilla al Mare, comune che viene compreso tra quelli in arancione

Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare diventeranno zona arancione.

A dirlo è il sindaco di quest'ultimo comune, Antonio Luciani, che informa tramite una condivisione su Facebook di aver ricevuto una chiamata dell'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì.

La Verì ha informato come il comune di Francavilla diventerà zona arancione insieme a quelli di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

«Sono stato contattato poco fa dall'assessore alla Sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì», scrive Luciani, «mi è stato comunicato che a breve il governatore Marsilio firmerà un'ordinanza con la quale i comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare verranno inseriti in zona arancione».

Resteranno però aperti bar e ristoranti, come specificato dallo stesso Luciani che ha modificato il post che aveva condiviso. Saranno invece previste limitazioni agli spostamenti delle persone. Si attendono ulteriori delucidazioni da parte della Regione Abruzzo per sapere quando verrà firmata l'ordinanza e quali saranno le limitazioni contenute al suo interno.

AGGIORNAMENTO: anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, conferma di essere stato avvisato dall'assessore Verì riguardo all'adozione di un'ordinanza per la zona arancione ma nella sola parte delle limitazioni agli spostamenti, con bar e ristoranti che resteranno aperti come ora che siamo in zona gialla.

AGGIORNAMENTO 2: L'assessore Verì conferma che in serata verrà pubblicata l'ordinanza è che varrà, a partire da domani (giovedì 11 febbraio), solo nella parte relativa alle limitazioni agli spostamenti, ovvero non si potrà uscire dai territori comunali di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare. Lo scopo principale del provvedimento è evitare nuovi assembramenti nel centro di Pescara come lo scorso fine settimana.