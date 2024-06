Superbonus, la storia di un condominio di Montesilvano: tre anni fuori casa e per rientrare occorrerebbero 866mila euro

Superbonus, tra disagi e costi da sostenere. Così come riportato in un articolo pubblicato su Today economia, a firma di Cesare Treccarichi, i residenti di un condominio di Montesilvano, il Riviera 1, devono pagare 866mila euro per potere rientrare nelle proprie case.

È la storia di un condominio di oltre duecento tra appartamenti e locali commerciali, che viene sgomberato perché a «rischio crollo imminente». I fatti risalgono a tre anni fa. Cominciano i lavori di ristrutturazione col Superbonus da 18 milioni di euro, ma in base a quanto viene precisato nell’articolo di approfondimento, «l'aspirazione di un notevole risparmio economico viene soppiantata da un'amara realtà», ossia il costo da sostenere per poter tornare nelle abitazioni. Pare, però, che ci sia stato qualche errore di valutazione alla base.

La vicenda comincia nel 2020, quando dai lavori di ristrutturazione in un night club al piano terra, vengono svelati dei danni strutturali all'edificio: sugli archi di una parete portante ci sono delle crepe. Da un’indagine vengono riscontrate «anomalie imputabili a possibili varianti avvenute in corso d'opera e verificabili solo attraverso un confronto con il progetto strutturale originario».

Un sopralluogo dei vigili del fuoco conferma l'esigenza di dover svolgere lavori di consolidamento. L'amministratore assegna poi una nuova indagine, da cui viene fuori che «l'edificio è a rischio crollo catastrofico e deve essere immediatamente evacuato». Così viene suggerito lo «sgombero immediato». Segue un’ordinanza del sindaco. I lavori cominciano nel febbraio 2022, ma i costi lievitano. Terminano a dicembre 2023. Poi a febbraio spuntano altri interventi per un importo pari a 866mila euro, che però non rientrano nel Superbonus.

https://www.today.it/economia/superbonus-condominio-sgomberato-montesilvano-lavori-spese-extra.html