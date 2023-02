Montesilvano e Città Sant'Angelo si preparano per l'estate: al via i bandi per i cartelloni degli eventi

Montesilvano e Città Sant'Angelo si preparano per l'estate con l'obiettivo di offrire un cartellone eventi attrattivo e di qualità. Entrambe le amministrazioni comunali hanno pubblicato i relativi bandi per raccogliere le proposte di iniziative culturali, eventi, spettacoli e concerti che possano animare le serate estive dei prossimi mesi. Passata ormai l'emergenza Covid e le relative restrizioni che avevano imposto anche nell'ultimo anno alcune piccole restrizioni, ora si punta ad attirare utenti da giugno fino a settembre cercando di soddisfare anche i turisti che arriveranno per trascorrere le vacanze al mare e visitare il borgo angolano.

Abbiamo contattato l'assessore comunale di Montesilvano Deborah Comardi che ha spiegato come l'amministrazione De Martinis punterà molto sul cartellone delle iniziative di intrattenimento per l'estate, un punto di forza che si colloca nell'offerta turistica della città che attende di sapere se otterrà il riconoscimento della Bandiera blu:

"La nostra città vive di turismo e dunque è fondamentale offrire un cartellone eventi all'altezza per la prossima estate. Ma noi puntiamo a migliorare e rendere ancora più attrattiva la nostra offerta rispetto agli anni precedenti, e per questo abbiamo pubblicato l'avviso che sarà disponibile fino al 31 maggio per le proposte di iniziative di qualità, interessanti e che vadano a soddisfare tutte le fasce d'età: dai più piccoli fino agli adulti. Personalmente ho richiesto uno stanziamento di 350 mila euro, ma chiaramente se la somma dovesse essere anche superiore saremo ben lieti di poter arricchire ulteriormente l'offerta.". Per scaricare il modulo: https://www.comune.montesilvano.pe.it/proposte-cartellone-estivo-2023/

A Città Sant'Angelo l'avviso riguarda gli eventi estivi , eventi culturali, musicali, teatrali (anche in vernacolo), sportivi, tradizionali e di spettacolo, presentazione libri, intrattenimento per la "Sagra dell'Uva", "Cantine & Cortili", feste patronali e anche gli eventi natalizi del dicembre 2023. Per i moduli e le informazioni: https://comune.cittasantangelo.pe.it/avviso-pubblico-manifestazioni-interesse-sponsorizzazione-iniziative-amministrazione-comunale-citta-santangelo-2023/