Sci, anche in Abruzzo riapriranno il 18 gennaio gli impianti di risalita

Adesso è ufficiale: gli impianti di risalita in montagna riapriranno il prossimo 18 gennaio, anche in Abruzzo.

Dunque si potrà tornare a sciare e un settore potrà tornare a respirare dopo non aver ancora aperto la stagione invernale 2020/2021.

A confermare la decisione riguardante la riapertura degli impianti in montagna è Daniele D'Amario, coordinatore nazionale degli assessori regionali al Turismo.

Questo quanto comunica D'Amario: «Il Governo ha finalmente ascoltato le Regioni e le Province autonome: siamo soddisfatti della decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza. Oltre all’approvazione di un protocollo di sicurezza abbiamo ottenuto anche una data certa per la riapertura degli impianti di risalita che sarà il 18 gennaio, in modo da permettere agli operatori turistici invernali di preparare quel che resta della stagione. Ora aspettiamo la validazione del Comitato tecnico scientifico ma possiamo dire che finalmente si può ripartire in sicurezza».