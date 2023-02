La "Nuova Pescara" incassa il sì della commissione bilancio: maggioranza compatta sulle modifiche alla legge regionale

Nel progetto di legge che ora deve passare al vaglio del consiglio regionale sono stati inclusi gli emendamenti considerati ammissibili ed è così che arriverà in aula.

Sui contenuti, come noto, le polemiche non sono mancate e non mancheranno, sebbene su una cosa tutti si sono detti sempre d'accordo: la nuova città metropolitana che prevede la fusione di Pescara, Spoltore e Montesilvano deve nascere e se tutto andrà secondo quanto le modifiche prevedono al di là dell'ancora possibile commissariamento, la sua istituzione ci sarà il primo gennaio 2027.

La maggioranza, si legge in una nota diffusa dalla Regione, si è resa disponibile ad accogliere nuovi suggerimenti per l'aggiornamento della proposta normativa che dovessero provenire dalle forze di opposizione nel corso del dibattito che, sul progetto di legge, si terrà in seduta di consiglio.