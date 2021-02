Nuove misure per evitare assembramenti in centro e nei locali, Masci prepara l'ordinanza

Il sindaco firmerà domani l'ordinanza che come obiettivo avrà quello di evitare il ripetersi di quanto accaduto lo scorso fine settimana

La riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta in prefettura oggi, mercoledì 10 febbraio, ha portato a decidere l'applicazione di misure più restrittive allo scopo di evitare assembramenti nelle strade del centro cittadino e in prossimità dei locali.

Sarà il sindaco Carlo Masci a firmare domani, giovedì 11 febbraio, un'ordinanza che conterrà quanto deciso nel corso del vertice presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

Nel provvedimento sarà previsto il divieto di stazionamento nell'area pedonale dei locali.

Inoltre non ci si potrà fermare in strade e piazze, entra nell'area solo chi va nei locali, con filtri agli ingressi dell'area in collaborazione con gli esercenti. I dettagli saranno definiti nella giornata di domani quando il primo cittadino firmerà l'ordinanza.

Nel frattempo da domani confini comunali chiusi sia nel capoluogo adriatico che a Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare dopo l'ordinanza firmata da Marsilio che vieta gli spostamenti.