Conclusa la prima missione ufficiale della Regione Abruzzo all'Expo di Dubai

La prima missione ufficiale della Regione Abruzzo all'expo di Dubai si è conclusa con la visita del presidente della Regione Marco Marsilio al padiglione Italia. In mattinata, il governatore è stato accolto dal commissario di Expo, Paolo Glisenti, oltre ad una studentessa universitaria di Chieti, Laura Salvemini di 24 anni, che presta servizio come volontaria assieme ad altri 68 studenti universitari. Marsilio ha parlato di un padiglione meraviglioso che incarna appieno il tema della bellezza:

Del resto un paese come il nostro non poteva mancare un appuntamento del genere. Geniale poi la scelta della riproduzione del David in dimensioni reali che permette di guardare negli occhi la bellezza. Noi siamo orgogliosi di aver contribuito con le nostre proposte ad incrementare il bello di questo padiglione. La mostra sulla tradizione orafa abruzzese ne è il segnale più evidente e nell’ultima settimana torniamo protagonisti in questo padiglione con la mostra sulle ceramiche di Castelli”.

Il governatore si è poi complimentato con il commissario Glisenti per l'ottima organizzazione e l'allestimento dello spazio dedicato all'Italia, evidenziando come la due giorni di Dubai abbia permesso di aprire nuovi canali e nuove ipotesi di lavoro per l'Abruzzo e per le aziende, che all’interno del Padiglione Italia hanno garantito un contributo rilevante. Ricordiamo che sono previste anche altre missioni ufficiali della Regione Abruzzo e una serie di eventi, workshop e mostre dedicate al nostro territorio. La prossima settimana arriveranno i prodotti dell'agroalimentare.