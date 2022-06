Il ministro Orlando a Spoltore a sostegno della candidata sindaco Trulli

Giornata in Abruzzo per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e per il deputato e responsabile nazionale enti locali del Pd, Francesco Boccia.

Orlando e Boccia saranno domani pomeriggio, venerdì 3 giugno, anche a Spoltore per sostenere la candidata sindaco Chiara Trulli.

La prima tappa della giornata è prevista alle ore 15 all'Aquila con un incontro dal titolo "Il lavoro per la rinascita" a sostegno di Stefania Pezzopane.

I due esponenti del Pd parteciperanno nel corso della giornata ad altri incontri in Abruzzo.

Orlando alle 17 sarà a Spoltore all’evento “Nuove prospettive per il lavoro”, nella Società Operaia di Mutuo Soccorso, a sostegno della candidata sindaca Chiara Trulli; alle 19 incontrerà a San Salvo in piazza Papa Giovanni XXIII il candidato sindaco Fabio Travaglini.

Boccia alle 17.30 incontrerà a Tortoreto, nel Sayonara Beach di Lungomare Sirena 22, la candidata sindaca Libera D’Amelio, e alle 18.30 a Martinsicuro in piazza Anfiteatro la candidata sindaca Simona Lattanzi.