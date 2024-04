Dal ministro Lollobrigida l'annuncio della riqualificazione dell'ex Crea di Città Sant'Angelo

Il ministro Francesco Lollobrigida ha annunciato l'intenzione del Governo di riqualificare la sede dell'ex Crea a Città Sant'Angelo, la struttura di proprietà dello Stato dedicata all'ingegneria e alle trasformazioni agroalimentari. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Matteo Perazzetti, a seguito dell'incontro avuto con il ministro durante la convention di Fratelli d'Italia che si è tenuta a Pescara. Lo stesso ministro ha dichiarato:

“Su segnalazione del sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti ho voluto accertare di persona, le condizioni della ex sede del Crea in provincia di Pescara, in stato di abbandono e vandalizzata. Ho coinvolto il nuovo presidente Andrea Rocchi nella visita e perché si attivasse nel mettere in sicurezza i reperti storici e i volumi d’epoca ancora presenti sul posto. Questo dimostra l’importanza della sinergia tra istituzioni per recuperare edifici di interesse pubblico, dove sono state scritte pagine importanti per l’agricoltura della nostra nazione, che non meritano di essere lasciati al degrado”. Per la struttura, dunque, presto ci sarà un nuovo progetto con altra destinazione.