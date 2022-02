Il ministro Giovannini in città per parlare della Nuova Pescara

Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini sarà a Pescara venerdì 25 febbraio alle ore 16, nella sala consiliare del Comune, per partecipare al convegno “Il ruolo della città nuova”, dedicato alla costituzione della Nuova Pescara. Lo ha annunciato il senatore Luciano D’Alfonso, ex governatore della Regione Abruzzo. Giovannini, già presidente dell’Istat, è un economista e ha co-fondato l’alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), una rete di oltre 290 soggetti della società civile italiana di cui è stato portavoce fino allo scorso anno.

Come informa un comunicato, l’evento istituzionale "Il ruolo della città nuova" sarà una "occasione di festa del confronto attorno al progetto di fusione" e non verrà "certo rovinato da quanto accaduto nei giorni scorsi con il fallimento del bando di gara, per la realizzazione e gestione del progetto dell’Area di Risulta, che a lungo peserà sulle coscienze degli attuali amministratori di Pescara. È bene voltare subito questa pagina densa di tristezza e predisporci a tesaurizzare le energie positive che, venerdì prossimo, si daranno convegno in città".

Non solo: questo appuntamento, precisa ancora la nota, “si inserisce nel quadro delle iniziative volte a sostenere le ragioni della Nuova Pescara, la nuova grande città metropolitana che nascerà dal processo di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, preteso nel 2014 dalla pronuncia di 111.407 cittadini e concepito con desiderio da 64.891 Sì. Le ragioni, le idee, i suggerimenti dei percorsi a sostegno della Nuova Pescara saranno portati in contributo critico da personalità nazionali della funzione pubblica e degli asset infrastrutturali e industriali del Paese”.

Oltre al ministro Giovannini interverranno il capo del Corporate Affairs di Ferrovie dello Stato, Massimo Bruno, l’amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa, il direttore Grandi Progetti e Sviluppo Internazionale del gruppo Terna, Giacomo Donnini, il Rettore della Luiss di Roma, Andrea Prencipe, il Rettore dell’Università di Brescia, Maurizio Tira, e il presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi.