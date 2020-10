Il Ministro De Micheli sulla ferrovia Pescara - Roma: "I soldi per l'opera ci sono"

I soldi per finanziare i 6,5 miliardi di euro più i 200 milioni aggiuntivi ci sono e ci saranno. Lo ha confermato ieri il ministro De Micheli in merito al progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pescara - Roma, presentato ieri assieme ad Rfi ed al presidente della Regione Marsilio.

Il ministro ha spiegato che in questi giorni il Governo ed il parlamento affronteranno la legge di bilancio, Next generation eu, riprogrammazione dei fondi europei e le condizioni per finanziare l'opera ci sono, compresi i 200 milioni per la linea merci.

"Inseriremo quest'opera nella lista di quelle da commissariare subito. Credo che che ai 6 miliardi 500 milioni aggiungeremo i 250 milioni che ci servono per rendere la linea utilizzabile anche per le merci"

La De Micheli ha parlato di un'opera simbolica, che rappresenta lo spirito con cui si sta lavorando al Governo per il piano Italia Veloce:

"Un'opera che combatte la tirannia della distanza tra Ovest ed Est e interviene sulla disuguaglianza delle aree interne".

Ricordiamo che il progetto prevede una percorrenza di 50 minuti fra Avezzano e Roma e di 40 minuti fra Sulmona e Pescara.