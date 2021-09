Il viceministro Bellanova su Abruzzo e Pnrr: "Un'occasione straordianria di rilancio, investimenti per 2,27 miliardi"

L'Abruzzo deve cogliere l'occasione straordinaria per il rilancio grazie ai fondi del Pnrr del Governo. Lo ha detto il viceministro alle infrastrutture Teresa Bellanova, intervenuta durante l'incontro con la comunità dei sindaci, abruzzesi e molisani, della Val di Sangro, insieme ai presidenti di provincia di Chieti e dell'Aquila. La Bellanova evidenzia come, complessivamente, saranno investiti 2,27 miliardi di euro per opere importantissime per il territorio che riguardano da vicino anche la nostra regione, fra cui i 621 milioni della Roma-Pescara; oltre 38 milioni risorse per il potenziamento della ferrovia Adriatico-Sangritana, alle risorse destinate all'ammodernamento delle stazioni di Chieti, Giulianova, Pescara, Terano, Vasto-San Salvo e a quelle per il rinnovo treni, il rinnovo parco-autobus, l'up-grading sulla Pescara-Foggia; 5 milioni per la ferrovia turistica Sulmona-Carpinone; oltre 31 milioni per i porti di Pescara e Ortona; circa 63 milioni per la Zes; oltre 21 milioni per gli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Nella lista però figurano anche investimenti sull'edilizia residenziale pubblica, 5 interventi ammessi a finanziamento con il programma qualità dell'abitare per oltre 66 milioni. Altri 54 milioni sono destinati all'Abruzzo, come da decreto del 16 luglio scorso, per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, per la rete viaria provinciale e le città metropolitane, oltre alla manutenzione delle strade provinciali nelle aree interne che devono essere ripopolate.