La ministra Lamorgese a Pescara: "Questa è una città sicura"

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha partecipato oggi all'evento 'Quale Città. La gestione dei grandi eventi nello spazio urbano', organizzato a Pescara dal senatore Luciano D'Alfonso con la Fondazione Europa Prossima. Parlando a margine della manifestazione, la titolare del Viminale ha detto: "Pescara è una città sicura. Leggo e sento il Prefetto spesso, tra l'altro ha lavorato con me per tanti anni. So che il valore aggiunto di questa realtà sono le istituzioni presenti su questo territorio perché c'è una grande sinergia. Tutte insieme lavorano per il territorio e a favore del territorio. La pandemia l'hanno gestita benissimo".

E ancora: "Devo dire che davvero potete essere soddisfatti di quelli che sono gli elementi aggiunti, gli elementi caratteriali, di unione, di trovare sempre le soluzioni insieme. Questo secondo me non avviene sempre, quando poi succede è certamente qualcosa di positivo per la comunità". Poi Lamorgese ha concluso così: "Questo evento è una speranza perché le cose vadano sempre meglio. Diciamo che anche il piano di vaccinazione è andato benissimo e tutto ciò inciderà positivamente anche sulla ripartenza".